Lula parabeniza António Seguro pela vitória expressiva nas urnas em Portugal

Lula disse ainda que o Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito de Portugal, António José Seguro, e o primeiro-ministro Luís Montenegro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou na noite deste domingo 8, o presidente eleito de Portugal, António José Seguro, pela "vitória expressiva nas urnas neste domingo". O candidato de centro-esquerda português tinha 66% dos votos com 96% das urnas apuradas, derrotando o populista de extrema-direita André Ventura.

"Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia", escreveu Lula em um post no X.

O presidente disse ainda que o Brasil seguirá trabalhando em parceria com o presidente eleito português e o primeiro-ministro Luís Montenegro "pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas entre nossos países, em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável".