PORTUGAL

Socialista moderado António José Seguro vence eleições presidenciais em Portugal

Com 95% dos votos contabilizados, Seguro, de 63 anos, obteve 66% da preferência dos eleitores, enquanto Ventura, de 43, somou 34%.

AFP

Publicado: 08/02/2026 às 19:28

Antonio Jose Seguro/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Antonio Jose Seguro (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O socialista moderado António José Seguro venceu neste domingo (8) o segundo turno das eleições presidenciais em Portugal, superando amplamente o seu adversário de extrema direita André Ventura, de acordo com a apuração quase terminada.

Com 95% dos votos contabilizados, Seguro, de 63 anos, obteve 66% da preferência dos eleitores, enquanto Ventura, de 43, somou 34%.

Seguro sucederá, no início de março, ao conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que ocupa o cargo há dez anos.

