Deputada estadual Dani Portela tem ficha de entrada no PT assinada por Lula

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/02/2026 às 18:18

Teresa Leitão, Lula, Dani Portela e Humberto Costa participaram de evento do PT /Divulgação

A deputada estadual Dani Portela teve a ficha de filiação ao PT abonada e e confirmou a entrada no partido do presidente Luiza Inácio Lula da Silva.

A parlamentar deixou o Psol e se prepara para a reeleição este ano.

A meta, segundo a assessoria da deputada, é reforçar a campanha de Lula e do senador Humberto Costa.

A ficha foi abonada pelo próprio presidente Lula, durante as comemorações pelos 46 anos do PT, que aconteceram neste final de semana, em Salvador, na Bahia.

A parlamentar aguardará o período regimental da janela partidária para formalizar a sua migração.

A filiação ao PT será comemorada com uma festa no dia 13 de março, na Pátio de São Pedro, Centro do Recife, às 19h.

 

