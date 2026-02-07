‘Vislumbramos um movimento de crescimento’, diz prefeito de Jaboatão após publicação de edital para construção do Viaduto da Vitarella na BR-101

Edital de licitação para contratar a empresa que irá construir o novo viaduto da Vitarella foi publicado nesta sexta-feira (6)

Edital para construção do Viaduto da Vitarella, na BR-101, foi lançado nesta sexta (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

O edital de licitação para contratar a empresa que irá construir o novo viaduto no trecho da empresa Vitarella, na altura do km 84 da BR-101 Sul, na entrada de Jaboatão dos Guararapes, foi publicado nesta sexta-feira (6), no Diário Oficial da União.

Para o prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, a intervenção viária, assim como as obras já iniciadas do lote um do projeto do Arco Viário Metropolitano, ligando Moreno ao Cabo, margeando Jaboatão, serão um divisor na economia do município e de Pernambuco, com reflexos em todo o Nordeste.

“Hoje, já somos um maior polo logístico de todo o Nordeste, com a presença de grandes centros de distribuição e armazenagem que se fixaram aqui por todos os atrativos e vantagens que Jaboatão possui, a exemplo da conectividade com as principais rodovias e a proximidade com o aeroporto e os portos de Suape e do Recife. Mas, já de alguns anos que existia esse complicador naquela região e que, com muito esforço e articulação nossa da governadora e também do setor privado, agora vislumbramos um movimento de novos investimentos e crescimento com a atração de novas empresas e gerando, automaticamente, mais empregos para os jaboatonenses”, disse o gestor.

A obra, que será contratada pelo Ministério dos Transportes do Governo Federal, consiste na implantação de uma alça e faixas de acesso ligando a pista oeste da BR-101 (sentido Jaboatão/Litoral Sul) até a antiga BR-101, com isso, eliminando um retorno, em nível, existente no km 83,8. Atualmente, em horários de pico, esse ponto da rodovia é um verdadeiro gargalo, causando transtorno e lentidão no trânsito nos dois sentidos da BR.

O projeto que estudou e idealizou a solução para o local foi contratado pelo Movimento Atitude, que reúne um grupo de grandes empresários e executivos pernambucanos que atuam de forma cooperativa na promoção de ações e projetos que beneficiem o Estado e a população pernambucana.