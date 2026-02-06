União publica edital para construção do Viaduto da Vitarella na BR-101

Trecho da BR-101 é considerado um dos grandes gargalos rodoviários do país; edital do Viaduto da Vitarella foi publicado nesta sexta (6)

Edital para construção do Viaduto da Vitarella, na BR-101, foi lançado nesta sexta (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)

Foi publicado no Diário Oficial da União, desta sexta-feira (6), o edital de licitação para construção de um viaduto na altura do km 84 da BR-101, próximo à fábrica da Vitarella.

O trecho, considerado um dos maiores gargalos rodoviários do país, por onde circulam em média cerca de 45 mil veículos/dia, liga o Grande Recife ao Complexo de Suape e às praias do litoral sul do estado.

O edital prevê a construção do viaduto no km 83,4, com implantação de faixas de acesso ligando a BR-101 Sul (pista oeste) com o trecho da antiga BR-101, que passa por Ponte dos Carvalhos.

A expectativa é de que o Viaduto da Vitarella acabe com os constantes congestionamentos nos dois sentidos da rodovia: o de quem sai de Jaboatão dos Guararapes, pela Estrada da Batalha, para acessar a BR-101, assim como o de quem segue do Cabo em direção a Jaboatão.

O ministro Renan Filho anunciou a publicação do edital na última terça-feira (3), em Brasília, durante apresentação do pacote de investimentos federais em rodovias de Pernambuco.

