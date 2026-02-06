Alckmin elogia posicionamento de Flávio Dino contra penduricalhos nos salários de servidores

"Fiquei feliz hoje porque abri os jornais e li que o ministro Flávio Dino disse que vai acabar com os penduricalhos", disse o vice-presidente

Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin (Júlio César Silva/MDIC)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, elogiou nesta sexta-feira, 6, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que publicamente disse, ontem, que vai acabar com os "penduricalhos".

Alckmin que, ao final de palestra sobre saúde mental no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP), recebeu elogios a realizações do governo a despeito do Congresso e do Judiciário, fez questão de citar nominalmente o ministro do STF.

"Fiquei feliz hoje porque abri os jornais e li que o ministro Flávio Dino disse que vai acabar com os penduricalhos. Isso é muito importante e faço questão de citar o nome do ministro Flávio Dino aqui. Isso é muito importante porque quem paga esses penduricalhos é o povo brasileiro", disse o vice-presidente.

Alckmin se referiu à votação relâmpago da Câmara dos Deputados na quarta-feira concedendo aumento de 75% aos salários dos servidores, além de um dia de folga para cada três trabalhados e compensações salariais que podem levar a redimensionamentos que superariam até mesmo o teto salarial constitucional.