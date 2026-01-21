Pesquisa: Lula segue na liderança em todos os cenários para presidente

Senador Flávio Bolsonaro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, aparecem em projeções na pesquisa AtlasIntel para as eleições presidenciais de 2026 (Fotos: CELIO MESSIAS / GOVERNO DE SP, Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue como melhor colocado nos cenários projetados pela pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 21, para o primeiro turno das eleições 2026. Em comparação à versão divulgada em dezembro, houve maior oscilação no cenário de uma eventual disputa entre o chefe do Executivo e o senador Flávio Bolsonaro (PL), sem participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Lula tem 48,8% dos votos - eram 48,1% em dezembro de 2025, um crescimento de 0,7 ponto porcentual - e Flávio 35% - eram 29,3% no mês passado, um aumento de 5,7 pontos porcentuais.

Já considerando um cenário sem a candidatura do "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro, a intenção de voto de Lula, para o primeiro turno, seria de 48,5%, contra 28,4% de Tarcísio. Assim como no cenário com Flávio, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), aparece em terceiro lugar, com 5% de intenção de voto.

Em comparação ao mesmo cenário, projetado em dezembro, também houve oscilação, menor que na hipótese de disputa de Flávio. Lula oscilou 0,3 pp negativamente e Tarcísio 0,1 pp positivamente.

A pesquisa também avaliou o cenário de uma disputa entre Lula e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL). Nele, o chefe do Executivo receberia 48,2% dos votos, enquanto Michele, 30,9%, e Caiado, 11,3%.

Na hipótese de uma disputa sem Michele, Tarcísio ou Flávio, Lula abriria uma distância em relação ao segundo colocado do primeiro turno. A projeção estima que o presidente teria 48,8% dos votos, seguido de Caiado, com 15,2%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 11,4%, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 9,4%.

Ainda foi avaliado um cenário sem a participação de Lula no pleito. Em seu lugar, foi considerado o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Tanto em uma disputa com Flávio como em uma corrida com Tarcísio, o petista chegaria ao segundo turno mais bem colocado, diz a AtlasIntel.

No cenário com Flávio, Haddad teria 41,5% dos votos, enquanto o filho do ex-presidente, 35,4%. Caiado aparece em terceiro lugar, com 5,2%. Já numa disputa com Tarcísio, o ministro da Fazenda receberia 42% dos votos, contra 28,9% do governador de São Paulo. Em seguida, aparece o governador de Goiás, com 5%.

Foram ainda projetadas hipóteses de uma corrida com os mesmos candidatos da eleição de 2022 e uma disputa ampliada, com todos os nomes ventilados, até o momento, como pré-candidatos à presidência. Neste, Lula desponta com 48,4%, seguido de Flávio (28%), Tarcísio (11%), Caiado (2,9%) e Renan Santos, do MBL (29%).

Em uma reedição da corrida de 2022, 46,4% dos entrevistados votariam em Lula, 43,4% em Bolsonaro, 3,2 % em Ciro Gomes (PSDB) e 2,3% em Simone Tebet (MDB). Em comparação a dezembro de 2025, houve leves oscilações: Lula tinha 46,7% das intenções de voto, uma queda de 0,3 pp e Bolsonaro 44%, uma redução de 0,7 pp.

O instituto entrevistou 5.418 pessoas, virtualmente, entre 15 e 20 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p. para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superiro Eleitoral (TSE) é BR-02804/2026.

