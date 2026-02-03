Ao vivo: Câmara avalia se aceita tramitação de pedido de impeachment de João Campos

Câmara do Recife avalia, nesta terça-feira (3), se aceita tramitação de pedido de impeachment de João Campos (PSB) apresentado pelo vereador Eduardo Moura (Novo)

Câmara Municipal do Recife (Marina Torres/DP Foto)

A Câmara do Recife avalia, nesta terça-feira (3), se aceita tramitação de pedido de impeachment de João Campos (PSB) apresentado pelo vereador Eduardo Moura (Novo).

Acompanhe a sessão ao vivo:

Apoiadores do prefeito e da oposição preenchem as galerias do local. Existe, também, um grupo de pessoas reunido do lado de fora da Casa de José Mariano, mas ainda não houve registro de tumulto.

Policiais militares e guardas municipais estão de prontidão. A entrada para as galerias está sendo controlada por causa da lotação.

João Campos foi denunciado por nomear um procurador na vaga de pessoa com deficiência. Mas o caso foi parar na Justiça e o prefeito teve que anular a nomeação e convocar o primeiro colocado que havia se inscrito como PCD.

A sessão começou às 10h e será preciso ter os votos da maioria dos vereadores para aprovar admissibilidade do pedido impeachment.

O principal alvo dos apoiadores do prefeito é o vereador Rubem, que mesmo sendo filiado ao PSB, assinou o pedido de impeachment e aderiu à bancada de oposição. Das galerias é chamado de “Judas e traidor”. Eduardo Moura foi recebido aos gritos de “fascista”.

