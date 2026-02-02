Câmara inicia os trabalhos analisando admissibilidade do pedido de impeachment de João Campos

Nesta terça-feira (3), primeiro dia de Plenário, vereadores devem votar a admissibilidade da proposta de impeachment do prefeito do Recife

Câmara do Recife (Blog Dantas Barreto)

Com a abertura dos trabalhos de 2026 na Câmara do Recife, vereadores da casa já se preparam para encaminhar projetos que deverão ser objeto de bastante debate ao longo do ano. No primeiro dia de votação, nesta terça-feira (3), a admissibilidade do pedido de impeachment do prefeito do Recife, João Campos (PSB) será votada na Casa Legislativa. Se aprovado, o projeto poderá tramitar entre as Comissões devidas para, então, seguir ao plenário.

Em 2026, a Casa Legislativa deverá discutir pautas como revisão e execução do Plano Diretor (Pós-Ciclo 2024), controle de alagamentos, mudanças climáticas e encostas na cidade do Recife; além de mobilidade e crise do transporte público e Revitalização do Centro (Recentro).

Base de oposição

Entre os demais temas e projetos a serem destacados, a base de oposição, segundo o líder, vereador Felipe Alecrim (Novo), deverá se concentrar atuando “em projetos que dialogam diretamente com os principais desafios enfrentados pela população do Recife”.

“Para este ano, nossa prioridade é fortalecer iniciativas nas áreas de mobilidade urbana, saúde pública, educação, habitação, geração de emprego e renda e transparência na gestão municipal. Também estamos apresentando propostas voltadas ao controle e fiscalização dos gastos públicos, à melhoria dos serviços essenciais nos bairros e ao enfrentamento das desigualdades sociais, sempre com base em dados e ouvindo a população”.

Base do governo

Para o líder da base do governo, o vereador Samuel Salazar (PSB), além de trabalhar em parceria com o que a prefeitura traz de proposta ao Legislativo, a expectativa para o ano é que o ambiente de diálogo seja mantido “com transparência e muita seriedade”.

“A base governista vai continuar trabalhando unida, com muita serenidade e firmeza pra priorizar o que é importante para o nosso município, votar com responsabilidade e manter a cidade funcionando, com entregas onde a população mais precisa. A Câmara tem a responsabilidade com a cidade de ajudar o Recife a seguir avançando, destravando as leis que precisam ser aprovadas, garantindo que as decisões daqui virem resultado no dia a dia das pessoas”, ressaltou Salazar.