MDB vai incluir Michel Temer em pesquisa para Presidência nas eleições de 2026
Movimento do MDB ocorre mesmo diante de expectativa do partido de adotar uma posição de neutralidade durante as eleições
Publicado: 01/02/2026 às 18:52
A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão ( Foto: Alan Santos/PR)
O MDB pretende testar o nome do ex-presidente Michel Temer, 85, como possível candidato ao Palácio do Planalto nas eleições presidenciais de 2026. A ideia é incluir Temer na próxima rodada de pesquisas internas do partido para medir seu potencial eleitoral. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão.
O movimento ocorre apesar de o presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP), ter afirmado, em entrevista ao Estadão, que o partido tende a adotar uma posição de neutralidade caso a disputa presidencial caminhe novamente para um cenário de polarização.
Hoje, os principais institutos de pesquisa indicam como mais bem posicionados na corrida o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deverá disputar um quarto mandato, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), herdeiro do espólio político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no complexo da Papuda após condenação por tentativa de golpe.
Enquanto o partido testa cenários para 2026 no plano nacional, um de seus principais nomes na eleição presidencial passada, a ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB), afirmou nesta sexta-feira, 30, que deixará o governo até março para disputar as eleições.
Cotada para o governo de São Paulo, Tebet disse que discutiu com Lula apenas uma candidatura ao Senado e que a definição sobre qual cargo disputará deve ocorrer antes do carnaval. A ex-presidenciável afirmou ainda que se colocou à disposição do petista para concorrer em qualquer posição. “Coloquei na mão do presidente Lula o meu destino político”, declarou.