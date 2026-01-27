Michelle chama Nikolas Ferreira de 'filho 06' de Bolsonaro

"Lembra que o Jair te adotou em Minas Gerais?", escreveu Michelle Bolsonaro sobre Nikolas Ferreira

Deputado federal Nikolas Ferreira e ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) se referiu ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) como "filho 06" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma postagem em rede social. A publicação foi compartilhada nesta segunda-feira, 26, após a mobilização política conduzida pelo parlamentar mineiro, que percorreu cerca de 240 quilômetros de Paracatu (MG) até Brasília.

O ato foi apresentado pelos organizadores como "Caminhada pela Paz" e integrado ao movimento "Acorda, Brasil", em protesto contra as condenações relacionadas aos ataques de 8 de janeiro de 2023. O grupo liderado por Nikolas deixou Paracatu no dia 19 e chegou à capital federal no domingo, 25.

"O Brasil acordou, 06 - lembra que o Jair te adotou em Minas Gerais?", escreveu Michelle no Instagram.

Segundo levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP) e da ONG More in Common, o ato reuniu 18 mil pessoas em Brasília no domingo.

Com margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 15,8 mil e 20,1 mil participantes, segundo a análise. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

Durante a manifestação, um raio atingiu participantes do ato, provocando atendimentos de emergência. Segundo o Corpo de Bombeiros, 89 pessoas precisaram ser socorridas no local, das quais 47 foram encaminhadas a unidades de saúde. Deste total, 11 demandaram atendimento médico de maior complexidade.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que 14 pacientes receberam os primeiros atendimentos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Três permanecem internados na unidade e um foi transferido para o Hospital Santa Marta. Outro paciente solicitou transferência para uma unidade da rede privada, sem informação atualizada sobre o estado de saúde. Os demais já receberam alta.

Ainda segundo a pasta, ao todo 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Desse total, 36 já receberam alta hospitalar. Pelo menos quatro manifestantes seguem internados.

Uma mulher ferida pela queda do raio permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta, após ter sido transferida do Hospital Regional da Asa Norte na madrugada de segunda-feira.

Já o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal informou que todos os pacientes que deram entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em decorrência do incidente já receberam alta. Das 27 pessoas atendidas na unidade quatro permaneceram em observação até a manhã desta segunda-feira sem registro de casos graves.