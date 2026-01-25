Funcionamento da Assembleia Legislativa tende a ser atípico este ano

A Assembleia Legislativa retorna do recesso em fevereiro e a tendência é que parlamentares sejam mais cautelosos. A partir de junho, foco será nos projetos políticos pessoais

Plenário da Alepe (BLOG DANTAS BARRETO)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco retoma as atividades no dia 02 do próximo mês, com o fim do recesso parlamentar. Segundo o cientista político Bhreno Vieira, em anos eleitorais o funcionamento da Casa se afasta do padrão tradicional “e passa a ser um espaço de cálculo político e visibilidade eleitoral”.

“Deputados ficam mais cautelosos em votar automaticamente com o Executivo e passam a avaliar cada projeto pelo impacto que isso pode ter junto ao seu eleitorado”, analisa.

De acordo com o especialista, “isso torna a relação entre governo e oposição mais tensa”. Para ele, este fato “aumenta o custo de coordenação da governadora junto com a sua base na Alepe, que precisa realizar negociações mais voto a voto, projeto a projeto”.

Outro fator apontado pelo cientista político é a redução prática do calendário legislativo. “A partir de junho, o foco dos parlamentares estaduais é se concentrarem nas suas campanhas individuais, então o calendário eleitoral faz com que reduza o calendário legislativo”, afirma Vieira.

A cientista política Priscila Lapa acrescenta que, diante de uma sociedade mais polarizada, os parlamentares tendem a ser mais cautelosos. “Na dúvida não vota; na dúvida, não se desgasta. Vota aquilo que é essencial e o resto fica para depois da eleição”, resume.

