Em ligação com Lula, Xi Jinping pede maior coordenação com Brasil sob cenário internacional 'instável'

Lula e Xi Jinping, em novembro de 2024 (Ricardo Stuckert/PR)

O governo da China afirmou que o presidente do país, Xi Jinping, defendeu maior coordenação com o Brasil diante de um "cenário internacional instável" e ressaltou o papel dos dois países na defesa do multilateralismo e da governança global. As declarações foram feitas durante conversa telefônica com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, realizada nesta sexta-feira, 23.

Segundo o comunicado oficial chinês, Xi lembrou que, em 2024, ele e Lula anunciaram a elevação das relações entre os dois países a uma "comunidade de futuro compartilhado voltada à construção de um mundo mais justo e de um planeta mais sustentável". De acordo com a nota, a construção dessa comunidade "avançou de forma sólida" ao longo do último ano, com o aprofundamento da articulação entre estratégias de desenvolvimento, o que teria se tornado "um exemplo de união e cooperação entre países do Sul Global".

O presidente chinês afirmou ainda que 2026 marca o início do novo ciclo de planejamento econômico do país e que a China promoverá "o desenvolvimento de alta qualidade por meio de uma abertura de alto nível ao exterior", o que, segundo ele, criará mais oportunidades para a cooperação sino-brasileira. Xi disse que Pequim está disposta a "avançar de forma abrangente a cooperação mutuamente benéfica em todos os campos" e a impulsionar "um maior desenvolvimento das relações China-Brasil".

O comunicado destaca também que Xi avaliou que China e Brasil, como importantes membros do Sul Global, são "forças construtivas na manutenção da paz e da estabilidade mundiais" e devem "defender o papel central da ONU e a justiça e a equidade internacionais".

Na conversa, segundo o governo chinês, Lula afirmou que a visita de Xi ao Brasil em 2024 foi histórica e levou as relações bilaterais a "um novo patamar". O presidente brasileiro teria dito ainda que Brasil e China são "forças importantes na defesa do multilateralismo e do livre comércio" e manifestou disposição para "fortalecer a cooperação no âmbito do Brics" e atuar conjuntamente em favor da paz e da estabilidade globais.

