Flávio embarca para Israel em busca de alianças internacionais para as eleições de 2026

O objetivo do senador e pré-candidato à Presidência é se reunir com nomes políticos de direita israelense

Senador Flávio Bolsonaro (Fotográfo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, embarcou nesta terça-feira, 20, pela manhã para Israel, onde participará de um evento contra antissemitismo e tentará se reunir com nomes políticos de direita daquele país.

Flávio deve discursar na "Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo", que será realizada em Jerusalém em 26 e 27 de janeiro de 2026. O evento também terá a participação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Depois, haverá um jantar em que os dois comparecerão.

Ainda sem sacramentar sua candidatura no Brasil, Flávio Bolsonaro planeja uma série de viagens internacionais para divulgar seu nome junto a políticos da direita, entre eles, o Bahrein e países da América Latina.

Também tem sido um jeito de expor intenções de um eventual governo, caso eleito em outubro. No domingo, 18, Flávio defendeu caso assuma a Presidência, a transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém - o que já havia sido defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu governo. Na época, Bolsonaro recuou da ideia e abriu um escritório comercial em Jerusalém.