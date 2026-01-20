Blog Dantas Barreto
BLOG DANTAS BARRETO
"Não se mexe com a honra de pessoas honradas", diz Raquel Lyra sobre pedido de impeachment
A governadora Raquel Lyra reagiu ao pedido de impeachment apresentado ontem pelo deputado Romero Albuquerque (UB)
Publicado: 20/01/2026 às 13:03
Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Blog Dantas Barreto)
A governadora Raquel Lyra (PSD) reagiu, nesta terça-feira (20), ao pedido de impeachment apresentado ontem, na Assembleia Legislativa, pelo deputado Romero Albuquerque (UB)
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes