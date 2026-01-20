Parlamento Europeu suspenderá acordo comercial UE-EUA, em meio à tensão sobre Groenlândia

Os parlamentares europeus deveriam votar a aprovação do acordo entre os dias 26 a 27 de janeiro

Parlamento europeu (Emmanuel Dunand/AFP)

O Parlamento Europeu suspenderá o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, em meio as crescentes tensões envolvendo a Groenlândia, segundo a mídia internacional. Fontes afirmaram à BBC que o anúncio sobre a suspensão deverá acontecer ainda nesta quarta-feira, dia 21.

Os parlamentares europeus deveriam votar a aprovação do acordo entre os dias 26 a 27 de janeiro, conforme a Reuters. O entendimento comercial contava com uma aprovação ampla dos partidos políticos do bloco comum e seus termos incluíam a eliminação de tarifas da União Europeia sobre importações de bens norte-americanos.

Mas agora existe um "consenso majoritário" entre os grupos políticos para congelar o acordo comercial UE-EUA, afirmou a presidente do partido S&D (Social-Democrata), Iratxe García Pérez, em declaração à imprensa, de acordo com a AFP.

Presidente do grupo centrista Renovação, Valerie Hayer disse a repórteres que a suspensão da aprovação enviará uma mensagem "forte" de descontentamento para a Casa Branca e deixará empresas dos EUA que não queiram perder acesso ao mercado europeu em estado de alerta, conforme o Le Monde.

Líder do Partido Popular Europeu, bloco conservador e o maior do parlamento, Manfred Weber também já havia sinalizado que concordaria com a suspensão, em publicação no X durante o fim de semana. "Somos a favor do acordo, mas, com as ameaças de Donald Trump sobre a Groenlândia, a aprovação não será possível neste momento", escreveu ele na ocasião.