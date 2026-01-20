Trump publica imagens de IA sugerindo Groenlândia, Canadá e Venezuela como territórios dos EUA
As publicações foram feitas em meio a uma ofensiva de Trump para ampliar o controle estratégico dos EUA
Publicado: 20/01/2026 às 11:59
Imagem de IA comaprtilhada por Donald Trump (Reprodução/Truth Social)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou, nesta terça-feira (20), imagens geradas por inteligência artificial nas quais Canadá, Groenlândia e Venezuela são retratados como parte do território estadunidense, intensificando um atrito diplomático com aliados e rivais internacionais.
Uma das montagens compartilhadas por Trump em sua plataforma, Truth Social, mostra um mapa no qual a bandeira dos Estados Unidos cobre toda a extensão do país e se estende sobre o Canadá, a Groenlândia – território autônomo que pertence à Dinamarca – e a Venezuela.
Outra imagem mostra o presidente hasteando a bandeira americana no solo groenlandês ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio, com a inscrição “Groelândia, território dos EUA estabelecido em 2026”.
As publicações foram feitas em meio a uma ofensiva de Trump para ampliar o controle estratégico dos EUA no Ártico, em particular sobre a Groenlândia, que ele tem tratado como crucial para a segurança nacional.
Trump também já declarou a intenção de incorporar o Canadá ao território americano e, no início de janeiro, anunciou que os Estados Unidos assumiriam o controle político da Venezuela após a derrubada de Nicolás Maduro em uma ação militar em Caracas.