Acordo Mercosul-UE fortalece investimentos em terras raras, diz Von der Leyer

Presidente da Comissão Europeia discursou após reunião com Lula, no Rio. O tratado, previsto para ser assinado neste sábado (17/1), no Paraguai, consolida uma das maiores relações de livre-comércio do mundo

Presidente Lula recebe a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Rio (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyer, disse que a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE), previsto para este sábado (17/1), no Paraguai, vai fortalecer a relação entre os blocos em investimentos mútuos em recursos minerais.

“Saúdo o fato de a Europa e o Brasil estarem avançando em direção a um acordo político muito importante sobre matérias-primas críticas. Ele (o acordo Mercosul-UE) enquadrará nossa cooperação em projetos de investimento conjunto em lítio, níquel e terras raras”, afirmou Von der Leyer, em discurso realizado no Rio de Janeiro, após reunir-se com Lula.

Segundo ela, os investimentos relacionados à terras raras e a minerais vão fomentar a transição energética “e limpa”. “Também para nossa independência estratégica em um mundo onde os minerais tendem a se tornar um instrumento de coação”, acrescentou a presidente da Comissão Europeia.

O encontro com o líder brasileiro, que ocorreu um dia antes da assinatura do tratado, foi marcado como forma de compensar a ausência do presidente Lula no Paraguai. O líder brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Elogios a Lula

Em seu discurso, Ursula Von der Leyer elogiou a atuação do líder petista na concretização de um entendimento para a assinatura do acordo. Na avaliação dela, o papel do líder brasileiro foi estratégico para que fosse oficializado o tratado após 25 anos de negociações.

“Sua liderança política, o compromisso pessoal e a paixão que senhor mostrou nas últimas semanas (para assinar o acordo), caro presidente, foram realmente enormes. Muito obrigada por direcionamento e por entregar esse acordo histórico”, afirmou Von der Leyer.

