Aliança é positiva para um mundo democrático, diz Lula sobre acordo Mercosul-UE

Expectativa do Planalto é que o acordo seja ratificado no primeiro semestre

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração à imprensa. Palácio do Itamaraty ( Ricardo Stuckert / PR)

Em pronunciamento sobre próximos passos do acordo de parceria Mercosul-União Europeia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou nesta sexta-feira, 16, que a aliança é positiva para um mundo democrático. "A União Europeia e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. [...]O Acordo que vai ser assinado amanhã em Assunção, no Paraguai, é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa. E é bom, e muito bom, sobretudo para o mundo democrático e para multilateralismo", declarou.

Lula se encontrou nesta sexta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, antes da assinatura do acordo, que ocorre no sábado, 17, no Paraguai.

A expectativa do Planalto é que o acordo, negociado desde 1999 com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, membros fundadores do bloco sul-americano, seja ratificado no primeiro semestre.



Além da dimensão econômica

Lula enfatizou que a conclusão das negociações era uma de suas prioridades em seu terceiro mandato e que este acordo vai além da dimensão econômica. "A União Europeia e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e a defesa do meio ambiente", disse.

O presidente brasileiro ainda acrescentou que em seu atual governo, foram concluídos três importantes acordos comerciais para o Mercosul: com a União Europeia, com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e com Singapura.

"Continuaremos trabalhando para abrir mais mercados e para construir novas parcerias no mundo todo, em particular com Canadá, México, Vietnã, Japão e China", afirmou Lula.

