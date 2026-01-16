Toffoli prorroga investigação sobre fraudes no Master por 60 dias

O ministro também pediu para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o caso.

Ministro Dias Toffoli (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu nesta sexta-feira, 16, o pedido da Polícia Federal para prorrogar por mais 60 dias as investigações sobre as fraudes no Banco Master. O ministro também pediu para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o caso.

Toffoli é o relator do caso e, nos últimos dias, tomou decisões polêmicas. Em uma deles, determinou que bens apreendidos em uma operação para instruir as investigações fossem levados à sede do STF. Em seguida, autorizou que os investigadores realizassem perícia no material.

Depois, o ministro determinou que a Polícia Federal alterasse o cronograma de interrogatórios dos investigados para concentrar as diligências em apenas dois dias, em uma sala de audiências do STF.

Os depoimentos ocorreriam ao longo da última semana de janeiro e primeira de fevereiro. Estavam previstas novas oitivas do dono do Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e de outros investigados.

A nova decisão do ministro interfere mais uma vez na condução da investigação pela PF. Em dezembro, Toffoli determinou que o depoimento de investigados também ocorresse na sede do Supremo. Ele não participou da sessão, mas enviou à delegada responsável pelos interrogatórios uma lista com perguntas sugeridas.