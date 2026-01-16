"Fiz o que eu tinha que fazer", diz Moraes após transferência de Bolsonaro

A declaração foi registrada em imagens durante a cerimônia de formatura da 194ª turma da Faculdade de Direito da USP

O ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

No mesmo dia em que determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez uma referência indireta ao episódio durante um evento em São Paulo, em tom descontraído.

A declaração foi registrada em imagens nessa quinta-feira (15), durante a cerimônia de formatura da 194ª turma da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), onde Moraes atuou como paraninfo.

Ao comentar a duração dos discursos e o descumprimento do tempo previsto pelos oradores, o ministro afirmou que já havia “feito o que precisava ser feito”. Embora não tenha mencionado diretamente o nome de Bolsonaro, a fala foi interpretada como uma alusão à decisão e recebeu aplausos do público presente.

Horas antes, Moraes havia ordenado a transferência do ex-presidente para a Sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecida como Papudinha. Até então, Bolsonaro estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por participação na articulação de uma tentativa de golpe de Estado.