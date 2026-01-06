Carlos Neves assume presidência do TCE-PE e reconduz Ricardo Alexandre no MPC-PE

Neves assume a presidência do TCE-PE em um contexto de reforço ao papel institucional do Tribunal na fiscalização e no controle da correta aplicação dos recursos públicos no Estado

Ricardo Alexandre é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral para o biênio 2026-2027 (Foto: Divulgação TCE-PE)

O conselheiro Carlos Neves tomou posse, nesta segunda-feira (5), como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Eleito por aclamação, Neves sucede o conselheiro Valdecir Pascoal e passa a comandar a Corte de Contas com a missão de preservar a excelência técnica e fortalecer o diálogo institucional.

A solenidade também marcou a posse da nova Mesa Diretora do Tribunal e a recondução de Ricardo Alexandre ao cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE).

Com trajetória na advocacia marcada pela defesa das prerrogativas democráticas, Carlos Neves assume a presidência do TCE-PE em um contexto de reforço ao papel institucional do Tribunal na fiscalização e no controle da correta aplicação dos recursos públicos no Estado.

Na mesma cerimônia, foram empossados os conselheiros Marcos Loreto (vice-presidente), Dirceu Rodolfo (corregedor), Eduardo Porto (diretor da Escola de Contas) e Rodrigo Novaes (ouvidor). As presidências da Primeira e da Segunda Câmaras ficaram, respectivamente, sob a responsabilidade dos conselheiros Ranilson Ramos e Valdecir Pascoal. Também tomou posse como auditor-geral do TCE-PE o conselheiro substituto Luiz Arcoverde Filho.

Ricardo Alexandre é reconduzido à Procuradoria-Geral do MPC-PE

Durante a solenidade, o presidente do TCE-PE, Carlos Neves, deu posse a Ricardo Alexandre, reconduzindo-o ao cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco para o biênio 2026-2027. A recondução ocorreu após escolha unânime do Colégio de Procuradores e nomeação da governadora Raquel Lyra.

Para o novo mandato, Ricardo Alexandre apontou como prioridades a harmonização da jurisprudência do Tribunal, a ampliação do uso de inteligência artificial e de dados nos julgamentos, além do fortalecimento da aproximação do MPC com a sociedade pernambucana.

Em discurso, o procurador-geral agradeceu a confiança dos pares e destacou o trabalho desenvolvido ao longo do último biênio. “Agradeço aos membros do Ministério Público de Contas a escolha e à governadora pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa Instituição, que vem sempre se guiando pela fiel guarda da lei e fiscal de sua execução”, afirmou.

A solenidade reuniu conselheiros, procuradores e servidores do TCE-PE e do MPC-PE, reforçando o compromisso das instituições com a qualidade do serviço público e a correta aplicação dos recursos públicos em Pernambuco.

