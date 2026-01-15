Lula deve enviar mensagem de indicação de Messias ao STF em fevereiro, afirma Gleisi

Segundo a ministra, o colegiado atua como um grau de politização "seletiva"

Ministra de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Gleisi Hoffmann (Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve enviar ao Senado a mensagem de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ela, por parte do governo, a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está normalizada e os atritos que envolvem a escolha de Messias são "superáveis".

"Penso que o presidente deve enviar a mensagem logo que os trabalhos do Congresso retomarem, em fevereiro, não adianta mandar no recesso. Aí vamos começar a conversar, tanto na CCJ como com o presidente Davi Alcolumbre para acertar o calendário" afirmou Gleisi em entrevista à CNN Brasil.

Ela criticou ainda a postura da CPMI que investiga os descontos indevidos contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que atua para convocar o filho de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, citado nos inquéritos da Polícia Federal (PF) sobre as fraudes.

Segundo a ministra, o colegiado atua como um grau de politização "seletiva".