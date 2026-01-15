Ratinho Jr. diz que aceitará disputar a Presidência se for escolhido pelo PSD

Segundo o governador, a decisão dependerá de um processo interno da sigla e da avaliação sobre quem reúne melhores condições de liderar uma alternativa nacional

Governador do Paraná, Ratinho Jr. ( Paulo Pinto/Agência Brasil)

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD), sinalizou que poderá entrar na corrida presidencial de 2026 caso o partido decida, internamente, lançar seu nome para a disputa. A afirmação foi feita durante conversa com jornalistas em um evento oficial realizado nesta quarta-feira (14), no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual.

Ratinho Jr. destacou que a definição do candidato do PSD passa menos por escolhas individuais e mais pela construção de um projeto político capaz de dialogar com o país. Segundo ele, a decisão dependerá de um processo interno da sigla e da avaliação sobre quem reúne melhores condições de liderar uma alternativa nacional.

"Mais do que nomes, é (preciso um) projeto. É quem vai ter a capacidade de liderar um novo projeto para o Brasil. Se meu nome for esse nome escolhido internamente, eu fico muito honrado e obviamente vou aceitar o desafio. Mas isso é uma coisa que tem de ser construída internamente", afirmou o governador. Ele acrescentou que o foco não deve ser apenas a candidatura em si, mas a formação de uma frente política mais ampla. "Não é eu ser candidato, é apoiar alguém que possa conseguir aglutinar melhor um novo Brasil. As pessoas não estão mais aguentando esse ambiente de briga política".





Também nessa quarta-feira, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reforçou publicamente que Ratinho Jr. desponta como o principal nome do partido para a sucessão presidencial. Kassab lembrou, no entanto, que há outra alternativa em avaliação: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que se filiou ao PSD em maio de 2025 após deixar o PSDB.