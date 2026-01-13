Deputado federal da Bahia é principal alvo de operação da PF por suspeita de desvio de verbas de emendas

Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) teria envolvimento com desvio de recursos de emendas parlamentares. Ele é alvo da nova fase da Operação Overclean, deflagrada nesta terça (13)

Dep. Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou, nesta terça-feira (13), a nona fase da Operação Overclean.

Um dos principais alvos é o deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), segundo informações do G1. Ele teria envolvimento com desvio de recursos de emendas parlamentares.

A meta dessa fase da operação, segundo a PF, é desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia e no Distrito Federal.



Em junho do ano passado, na quarta fase da Overclean, policiais federais cumpriram mandados contra Félix Mendonça Jr, o assessor dele e prefeitos de municípios baianos.



O STF determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o objetivo de interromper a movimentação de valores de origem ilícita e preservar ativos para eventual reparação aos cofres públicas.



Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.



Esquema



O esquema funcionava da seguinte forma: recursos públicos de emendas parlamentares eram direcionados para licitações. Servidores públicos facilitavam a vitória de empresas que, ao executar os serviços contratados, superfaturavam os contratos e, desta forma, aconteciam os desvios do dinheiro.