Serviço de saúde para mulheres gera atrito entre governo de Pernambuco e prefeito da oposição

Prefeito Edmilson da Bahia (PT) criticou a distribuição de vagas do serviço Carreta da Mulher Pernambucana e acusou o governo de fazer "politicagem"

Carreta da Mulher Pernambucana. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Governo de Pernambuco enfrentou resistência para conseguir instalar uma unidade da Carreta da Mulher Pernambucana na cidade de Correntes, no Agreste do estado, neste final de semana. A situação ocorreu porque o prefeito Edmilson da Bahia (PT) se opôs aos critérios de atendimento gratuito do programa de saúde estadual.

A iniciativa faz parte do Programa Cuida PE Mulher e oferece 50% das vagas para a regulação do município e as outras 50% para demanda espontânea.

Nas redes sociais, o prefeito alegou que o projeto, ao destinar metade dos atendimentos para demanda espontânea, estaria beneficiando seus opositores e fazendo politicagem.

“Em nenhum momento, recebemos um ofício solicitando espaço no centro de Correntes para a realização desses procedimentos nesta carreta, porque quem comanda as ruas do município é o Poder Executivo municipal”, declarou o prefeito. “Nós classificamos essa ação como uma ação com politicagem no meio”, completou.

Ainda de acordo com o gestor, “nós temos uma regulação, várias pessoas que têm que ter prioridade, e o estado queria só ceder 50% das vagas para regulação do município e 50% para oposição". "Nós não aceitamos esta parceria”, afirmou.

O primeiro vídeo sobre o tema divulgado pela prefeitura, na sexta-feira (9), trouxe o depoimento do secretário de Saúde da cidade, Geovanio Silva, que afirmou não aceitar a carreta.

“A gente só ficou sabendo (da ação) através das redes sociais. Começou daí a falta de organização e respeito”, disse o secretário na gravação.

“Não concordo com esta atitude do governo estadual, que queria, infelizmente, só usar a máquina do município para se autopromover. Por isso, a gente não aceita a carreta, infelizmente”, completou.

Apesar da declaração, o prefeito posteriormente negou que tenha proibido a carreta de se instalar no centro da cidade. “Eu desafio qualquer autoridade a provar que neguei a Carreta da Mulher em Correntes”, declarou.

Ele negou ainda que tenha sido necessário o uso de força policial. “Estou prefeito pelo terceiro mandato, tenho meu nome a zelar”. Vídeos mostram três viaturas da Polícia Militar estacionadas próximas à carreta.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) alega que encaminhou ofício à gestão municipal, como ocorre em todas as localidades. “A atuação da Carreta da Mulher segue um cronograma previamente definido e pactuado com os municípios por meio das Gerências Regionais de Saúde (Geres)”, afirma.

Oposição

Edmilson da Bahia é apoiador do prefeito do Recife, João Campos (PSB), provável adversário de Raquel Lyra na disputa para o Governo de Pernambuco em 2026. Nas redes sociais, Edmilson já se referiu a Campos como "nosso futuro governador".

Programa

A Carreta da Mulher Pernambucana oferece serviços de exames, consultas e orientações de prevenção e cuidado com o bem-estar. Em janeiro, o serviço está previsto no Recife, Correntes, Machados, Lagoa do Ouro e Inajá.

Desde sua implantação no final de maio de 2025, já foi responsável por 63 mil atendimentos em 103 municípios.