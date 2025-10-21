Mandatos do prefeito e vice de Correntes são cassados por compra de votos

A decisão da justiça também torna os dois inelegíveis por oito anos subsequentes ao pleito de 2024

Prefeito de Correntes, Edmilson da Bahia, tem mandato cassado (Foto: Reprodução )

A Justiça Eleitoral pernambucana cassou os mandatos do prefeito de Correntes (Agreste), Edimilson da Bahia, e do vice Demilton Medeiros Ximendes Júnior, por compra de votos e abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024.

A decisão também torna os dois inelegíveis por oito anos. Segundo a Justiça, houve distribuição de combustível, brindes e alimentação a eleitores, além de uso de servidores e bens públicos em favor da campanha.

No documento que pede a cassação dos mandatos, a juíza eleitoral Olívia Zanon Dall'Orto Leão destacou as irregularidades, comprovadas pelo Ministério Público Eleitoral durante as investigações que levaram à decisão, como abuso de poder político e econômico e compra de votos na campanha das eleições municipais de 2024. Uma testemunha prestou depoimento relatando ter recebido a promessa de R$ 1.200,00 para o conserto do telhado de sua casa em troca de seu voto para a chapa dos atuais prefeito e vice-prefeito da cidade.

A sentença será comunicada ao TRE-PE, que pode determinar novas eleições no município. A defesa ainda pode recorrer.

