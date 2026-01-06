Recife terá ato em defesa da Democracia no 8 de janeiro

O evento está marcado para acontecer na rua Sete de Setembro, na esquina com a avenida Conde da Boa Vista, e tem previsão de começar a partir das 15h

Atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 (Igo Estrela/Metrópoles )

Manifestações em defesa da democracia estão previstas para reunir trabalhadores, movimentos sociais, organizações políticas, sindicatos e centrais sindicais, na próxima quinta-feira (8), em diversas cidades do Brasil para relembrar os três anos após os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023.

No Recife, um ato público será promovido pela CUT-PE, com a participação de representantes do Sindsep e demais sindicatos filiados, movimentos sociais e políticos, estudantes e parlamentares comprometidos com a democracia.

O evento está marcado para acontecer na rua Sete de Setembro, esquina com a avenida Conde da Boa Vista. A previsão é que o ato inicie a partir das 15h.

Manifestações nacionais

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que participará, também na quinta-feira (8), a partir das 10h, de uma cerimônia relativa aos atos do 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O evento, promovido no Salão Nobre do Palácio do Planalto, também prevê atividade na área externa, e contará com a participação de diversas autoridades e de representantes da sociedade civil.

“Realizada anualmente, a cerimônia tem por objetivo reforçar os valores da democracia, que sofreu abalo nessa data, em 2023’, afirmou a nota da Presidência.

Para marcar a data e lembrar dos atos golpistas, o Supremo Tribunal Federal (STF) também vai promover o ato “Democracia Inabalada: 8 de janeiro – Um dia para não esquecer”.

A programação inclui a abertura de uma exposição, a exibição de um documentário, uma roda de conversa com jornalistas e uma mesa de debate. No início da tarde de 8 de janeiro haverá a abertura da exposição “8 de janeiro: Mãos da Reconstrução”, a ser exibida no Espaço do Servidor, no STF. Em seguida, será exibido o documentário “Democracia Inabalada: Mãos da Reconstrução” no Museu do próprio tribunal.

A programação segue com uma roda de conversa com profissionais da imprensa sobre o tema, também no Museu do STF, e finaliza com a mesa-redonda “Um dia para não esquecer”, no salão nobre do Supremo.

O que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023

Logo após o resultado da eleição ser divulgada em 30 de outubro de 2022, teve início um movimento pedindo um golpe militar para impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o cargo.

Houve fechamento de rodovias e acampamentos golpistas foram montados em frente aos quartéis em várias cidades do país.

Marcaram também a escalada de atos golpistas a implantação de uma bomba próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal, e a invasão de uma delegacia da Polícia Federal (PF) após a queima de ônibus no dia da diplomação de Lula, também em Brasília.

Uma semana após a posse do presidente Lula, no dia 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocuparam e e invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Após investigações sobre esses atos, o STF condenou em setembro de 2025 o ex-mandatário e aliados próximos por tentativa de golpe de Estado e outros delitos, responsabilizando o ex-presidente por uma conspiração contra o resultado eleitoral com objetivo de permanecer no poder após a derrota em 2022.