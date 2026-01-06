Nikolas Ferreira será denunciado à PGR por meme com Lula sendo preso pelos EUA

Deputado federal postou imagem gerada por IA com Lula sendo detido por agentes americanos sugerindo que ele possa ter o mesmo destino de Nicolás Maduro

Meme retrata a prisão de Lula por agentes americanos, sugerindo que o presidente brasileiro possa ter o mesmo destino de Nicolás Maduro (Reprodução/X)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) serão denunciados à Procuradoria-Geral da República (PGR) após se posicionarem a favor dos Estados Unidos após sua intervenção na Venezuela.

A iniciativa veio de políticos do PSOL, iniciada no domingo (4/1) pelo deputado federal Ivan Valente e pelo ex-presidente da legenda Juliano Medeiros.

“Ninguém está acima da lei. Por isso, Ivan Valente e eu estamos apresentando uma representação na PGR contra Nikolas Ferreira. Nenhum parlamentar está protegido pela imunidade do cargo quando se trata de sugerir o sequestro do presidente do Brasil e uma invasão estrangeira”, publicou Juliano Medeiros na rede social X.

O militante do PSOL se refere a uma publicação de Nikolas Ferreira em suas redes sociais com uma imagem gerada por Inteligência Artificial retratando a prisão de Lula por agentes americanos, sugerindo que o presidente brasileiro possa ter o mesmo destino de Nicolás Maduro. A publicação já soma mais de 7 milhões de visualizações.

Já a deputada federal Erika Hilton (PSOL) anunciou em seu perfil do X que vai denunciar à PGR não só Nikolas Ferreira, mas também o senador Flávio Bolsonaro, ambos por apologia ao crime de golpe de Estado.

“Ambos, autoridades brasileiras, que fizeram um JURAMENTO pelo nosso país, estão propondo que os Estados Unidos ataquem a nossa soberania. Não consigo compreender o profundo desejo dessa gente de ser submissa às vontades do presidente de outro país. Mas não sou psicóloga, sou deputada, e minha função, frente a uma ameaça contra o Brasil, é denunciar os responsáveis, mesmo que os responsáveis sejam aqueles que deveriam, justamente, prezar pela nossa independência, nossa república e nossa democracia”, publicou Hilton.