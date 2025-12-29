Carlos atualiza estado de saúde de Jair Bolsonaro: "Muita preocupação"

Carlos se pronunciou nesta segunda-feira (29) sobre o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

Carlos Bolsonaro, ex-vereador ( AFP)

Por meio da rede social X, antigo Twitter, o ex-vereador Carlos Bolsonaro se pronunciou nesta segunda-feira (29) sobre o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o ex-chefe do Executivo apresentou pressão arterial “altíssima” nesta madrugada e uma nova intervenção cirúrgica está sendo cogitada pelos médicos. O ex-presidente também iniciou um tratamento para apneia do sono.

“O início da madrugada de hoje foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai”, disse, na publicação. “São muitos desafios somados e todos sabemos que, sem acompanhamento médico constante e cuidados rigorosos, sua vida fica seriamente ameaçada”, completou.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a última quarta-feira (24), quando foi levado para realizar uma cirurgia de hérnia marcada pra o dia do Natal. O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também permitiu que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro fosse acompanhante de Bolsonaro. Ele deve passar por nova cirurgia nesta segunda para tratar a crise de soluço. Com informações do portal Metrópoles.