Bolsonaro passa por novo procedimento cirúrgico, diz Michelle

Ex-primeira-dama confirmou, nas redes sociais, que Bolsonaro passou por um novo procedimento cirúrgico neste sábado (27)

Bolsonaro passou por um novo procedimento cirúrgico neste sábado (27) (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um novo procedimento, neste sábado (27) para tratar a crise de soluços, dois dias após ser submetido a uma cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília.

Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acompanha o marido no hospital, Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico, voltado a interromper a crise de soluços pela qual o paciente passa.

A equipe médica do ex-presidente dará coletiva de imprensa às 17 horas deste sábado (27) para atualizar as informações sobre o quadro de saúde.

Na quinta-feira (25), Bolsonaro passou pela oitava cirurgia desde que vítima de um atentado a faca durante a campanha eleitoral de 2028. A intervenção cirúrgica foi realizada para tratar uma hérnia inguinal.

O novo procedimento estava previsto inicialmente para a próxima segunda-feira (29) mas foi realizado neste sábado, segundo Michelle.

Trata-se de um bloqueio anestésico do nervo frênico, que não é um procedimento comum para curar soluços, mas foi escolhido como uma opção pela equipe médica de Bolsonaro.

"Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários", escreveu a ex-primeira-dama no Instagram.

Nas redes sociais, o filho Carlos Bolsonaro também comentou sobre o procedimento. "Meu pai volta à mesa de cirurgia novamente", escreveu o ex-vereador. "Meu irmão, @bolsonaro__jr (Jair Renan Bolsonaro) está aguardando no hospital para mais informações pois não é possível visita de mais de um filho no mesmo horário. Pra que isso, Meu Deus?!"

