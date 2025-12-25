Procedimento de Bolsonaro transcorreu de acordo com o previsto, diz médico

Cláudio Birolini (EVARISTO SA / AFP)

O médico-cirurgião Cláudio Birolini, que conduziu a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar uma hérnia inguinal bilateral, afirmou que o procedimento "transcorreu de acordo com o previsto" e foi concluída sem intercorrências. As declarações ocorreram em entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira, 25, junto ao cardiologista Brasil Caiado.

"O procedimento cirúrgico realizado hoje ocorreu de acordo com o previsto", declarou. "O presidente tinha uma hérnia que a gente chama do tipo misto, era uma hérnia direta e indireta. Foi corrigida", afirmou.

Segundo o cirurgião, o procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência. Bolsonaro já está acordado e já foi levado ao quarto. Birolini disse que o presidente já está falando normalmente.

De acordo com os médicos, a recuperação de Bolsonaro deve durar de cinco a sete dias. Nos próximos dias, os cuidados estarão voltados para analgesia, fisioterapia e profilaxia. Ao longo da internação, Birolini disse considerar pedir para que Bolsonaro repita uma endoscopia.