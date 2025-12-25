Cirurgia de Bolsonaro termina "com sucesso", diz Michelle

O ex-presidente foi submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral, no Hospital DF Star, em Brasília

Hospital DF Star, em Brasília (EVARISTO SA / AFP )

A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou "com sucesso", segundo story publicado pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro no Instagram por volta das 13 horas desta quinta-feira 25.

"Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências", escreveu. "Agora é aguardar o retorno da anestesia", acrescentou.

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral, no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento teve início por volta das 9h15, com previsão de duração de quatro horas.

Antes da cirurgia, o ex-presidente confirmou, em carta escrita a próprio punho, que seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) será seu pré-candidato às eleições presidenciais do próximo ano. O texto foi lido pelo próprio Flávio pouco antes da cirurgia de hérnia inguinal a que o ex-presidente é submetido nesta quinta-feira, 25, no Hospital DF Star, em Brasília.

Na carta, Bolsonaro escreve que enfrentou "duras batalhas pagando um preço alto com minha saúde e família para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil".

No que classifica ser um "cenário de injustiça" e com o objetivo de "não permitir que a vontade popular seja silenciada", o ex-presidente diz indicar então Flávio como pré-candidato à presidência da República em 2026.

"Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil", escreveu Jair Bolsonaro, que está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília após ser condenado a 27 anos e 3 meses por causa da trama golpista após a derrota na eleição de 2022.

O ex-presidente deixou a cela da Superintendência da Política Federal em Brasília, na quarta-feira, 24, para fazer sua oitava cirurgia desde 2018, ano em que foi vítima de um atentado a faca durante a campanha eleitoral. A intervenção cirúrgica desta vez, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, visava tratar de uma hérnia inguinal.

Além disso, há expectativa de que Bolsonaro passe por outro procedimento, o bloqueio anestésico do nervo frênico, para corrigir os soluços constantes.