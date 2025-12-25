Bolsonaro: 'Entrego o mais importante para um pai, o próprio filho, para resgatar o Brasil'

Realizada no dia de Natal e pouco antes da cirurgia, a leitura da carta já começou a movimentar as redes sociais bolsonaristas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, em carta escrita a próprio punho, que seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), será seu pré-candidato às eleições presidenciais do próximo ano. O texto foi lido pelo próprio Flávio pouco antes da cirurgia de hérnia inguinal a que o ex-presidente será submetido nesta quinta-feira, 25, no Hospital DF Star, em Brasília.

Na carta, Bolsonaro escreve que enfrentou "duras batalhas pagando um preço alto com minha saúde e família para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil".

No que classifica ser um "cenário de injustiça" e com o objetivo de "não permitir que a vontade popular seja silenciada", ele diz indicar então Flávio como pré-candidato à presidência da República em 2026.

"Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil", escreveu o ex-presidente, que está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Realizada no dia de Natal e pouco antes da cirurgia, a leitura da carta já começou a movimentar as redes sociais bolsonaristas. Flávio tem participado de encontros com empresários e banqueiros em busca de apoio a sua candidatura.

Parte da centro-direita tinha a expectativa sobre a candidatura de outros nomes desse campo político - o principal deles é o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Leia abaixo a íntegra do texto:

"CARTA AOS BRASILEIROS

Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser Presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a Pátria, a Família e a Liberdade.

Brasília, 25 de dezembro de 2025.

JAIR MESSIAS BOLSONARO"