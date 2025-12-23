Moraes autoriza internamento de Bolsonaro para cirurgia

Ele deve ser operado na quinta-feira no Hospital DF Star, em Brasília.

Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado (22). (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja internado e passe por uma cirurgia na quinta-feira (25) para tratar um quadro de hérnia.

Bolsonaro deve ser operado na quinta-feira (25), no Hospital DF Star, em Brasília. A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, e os filhos, Carlos e Flávio Bolonaro, serão acompanhantes do ex-presidente durante o período da internação.

Bolsonaro passará por uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal e quadro de soluço persistente. Segundo os advogados, a internação deve durar de cinco a sete dias.

Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.