Bolsonaro cancela entrevista que daria ao Metrópoles e alega '"questão de saúde"

Jair Bolsonaro (EVARISTO SA / AFP)

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que daria nesta terça-feira, 23, ao portal Metrópoles. Segundo o site, o cancelamento foi informado pelo próprio Bolsonaro, em um bilhete que dizia: "Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde."

Seria a primeira entrevista do ex-presidente após ser preso, em 22 de novembro. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Bolsonaro ainda tem sofrido com as crises de soluço e precisa passar por uma cirurgia após descobrir hérnias nas duas pernas.

"Ao fazer o exame de imagem, ele acaba descobrindo que tem, além desta hérnia na perna direita, tem uma também na perna esquerda. Como é uma hérnia, ou seja, um espaço entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo, e sai através do músculo, ele pode fazer um estrangulamento na dobra do intestino. E ele ser obrigado a fazer uma nova cirurgia, que é muito mais agressiva", disse Flávio na semana passada.