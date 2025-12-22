Flávio Bolsonaro participará de evento com Netanyahu em Israel no fim de janeiro

A viagem faz parte do "tour" no exterior que Flávio planeja para reforçar sua imagem de liberal

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ( Foto: EVARISTO SA / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, participará em janeiro de um evento sobre antissemitismo em Israel. O evento também terá a presença do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do agora ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão de Flávio. Intitulado "Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo", o encontro será realizado em Jerusalém em 26 e 27 de janeiro de 2026.

"Reafirmo meu compromisso inegociável de estar sempre ao lado do povo judeu, condenando com clareza e sem relativizações todas as formas de antissemitismo, intolerância e ódio", disse Flávio em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).

A viagem faz parte do "tour" no exterior que Flávio planeja para reforçar sua imagem de liberal, além de conversar com integrantes da direita internacional.

Viagem ao Espírito Santo

Flávio viaja nesta segunda-feira, 22, a Vitória (ES), onde participará do um evento religioso "Grande Clamor pelo Brasil", às 19h30.