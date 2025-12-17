Lula: 'eleições de 2026 tornarão inevitável o posicionamento político de ministros e partidos'

Segundo o presidente, todos terão de se definir quanto ao discurso e às propostas que pretendem defender nas urnas

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva posa para foto com seus ministros antes de reunião ministerial na Granja do Torto (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Em declaração feita durante a última reunião ministerial do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a tese de que a ampliação da renda disponível para a população é um dos principais instrumentos para enfrentar os problemas econômicos do País.

"Eu tenho a impressão de que o povo ainda não sabe. Eu tenho a impressão de que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram neste País", continuou. "E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade", disse o presidente nesta quarta-feira, 17.

Lula também avaliou que o processo eleitoral de 2026 tornará inevitável o posicionamento político de ministros e partidos que integram a base governista. Segundo o presidente, todos terão de se definir quanto ao discurso e às propostas que pretendem defender nas urnas. Nesse contexto, afirmou acreditar que o governo dispõe de uma força política expressiva, sustentada, entre outros fatores, pelo desempenho dos bancos públicos.

"Nós já anunciamos todas as políticas sociais que a gente tinha que anunciar", destacou. "Pode faltar uma ou outra que não deu tempo de anunciar, mas nós vamos saber como tratar isso no ano que vem."

Nesse sentido, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) destacaram projetos em tramitação no Congresso que devem contribuir positivamente na imagem do governo federal. Eles lembraram da votação da política tributária foi concluída na Câmara dos Deputados e que a matéria segue para análise do Senado, com expectativa de aprovação, e a assinatura na véspera de uma medida provisória (MP) destinada a reduzir os juros, com o objetivo de estimular o crédito e impulsionar a retomada da indústria de caminhões no País.