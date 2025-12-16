Empate técnico: 49% desaprovam e 48% aprovam o governo Lula, diz Quaest

O mesmo cenário foi registrado no levantamento anterior, de novembro, quando 50% dos desaprovavam e 47% aprovavam Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto por SERGIO LIMA / AFP)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16) indica que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49% de aprovado por 48% dos eleitores. Os números representam empate técnico.

O mesmo cenário foi registrado no levantamento anterior, de novembro, quando 50% dos desaprovavam e 47% aprovavam o petista.

A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendado pela Genial Investimentos.

