Empate técnico: 49% desaprovam e 48% aprovam o governo Lula, diz Quaest
Publicado: 16/12/2025 às 13:55
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16) indica que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49% de aprovado por 48% dos eleitores. Os números representam empate técnico.
O mesmo cenário foi registrado no levantamento anterior, de novembro, quando 50% dos desaprovavam e 47% aprovavam o petista.
A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendado pela Genial Investimentos.
