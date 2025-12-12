Ex-assessora de Arthur Lira é alvo da PF por desvio de emendas

Mariângela Fialek, ex-assessora de Arthur Lira, trabalha no setor que organiza as emendas parlamentares no gabinete da liderança do PP na Câmara

Mariângela Fialek, ex-assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Mariângela Fialek, ex-assessora do deputado federal e ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), é um dos alvos da Operação Transparência, da Polícia Federal (PF), deflagrada nesta sexta-feira (12). A ação tem como objetivo apurar irregularidades na indicação de emendas parlamentares. A informação é do G1.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF cumpre dois mandados de busca e apreensão em Brasília.

Hoje, Fialek trabalha no gabinete da liderança do Partido Progressistas (PP) na Câmara, no setor que organiza a indicação das emendas. Sua remuneração é de R$ 23.7 mil.

As autoridades fizeram buscas na casa da assessora e nas salas que ela frequenta na Câmara. Um de seus celulares foi apreendido.

Um dos crimes investigados é a liberação de milhões de reais em emendas de comissão, além de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.