Moraes anula decisão da Câmara e determina perda do mandato de Carla Zambelli

Moraes deu 48 horas para que o presidente da Câmara, Hugo Motta, dê posse ao suplente da parlamentar

Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) (Câmara dos Deputados )

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou, nesta quinta-feira (11), a decisão da Câmara dos Deputados que mantinha o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), atualmente presa na Itália.

Moraes deu 48 horas para que o presidente da Câmara, Hugo Motta, dê posse ao suplente da parlamentar. O ministro solicitou, ainda, que o ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, agende uma sessão virtual, nesta sexta-feira (12), das 11h ás 18h, para referendar a decisão.

"A deliberação da Câmara dos Deputados, que rejeitou a perda do mandato parlamentar de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, ocorreu em clara violação à artigo 55, III e VI, da Constituição Federal ("Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:; VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado"), pois a sentenciada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA foi condenada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e transitado em julgado em 7/6/2025 conforme certidão elaborada pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE", disse Moraes na decisão.

