Lira critica Motta após Glauber Braga manter mandato: "esculhambação"

Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira criticou a atual gestão de Hugo Motta em um grupo de mensagens com deputados do PP

Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e atual presidente Hugo Motta (Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Em troca de mensagens com correligionários, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) criticou as ações do atual presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do atual deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) na sessão plenária da Câmara. Glauber, ao invés de ser destituído com defendia Lira, foi suspenso por seis meses.

"Precisamos reorganizar a Casa. Está uma esculhambação", disse Lira em um grupo de WhatsApp com outros deputados federais do PP. A informação é do G1.

O ex-presidente também afirmou que o PSOL entrou com uma representação contra Motta na Procuradoria-Geral da República (PGR), após ter acionado a Polícia Legislativa para remover Glauber da presidência na última terça-feira (9).

Lira teria visto a suspensão de Glauber como uma “derrota” para Motta. O atual presidente da Câmara também tentou articular a cassação do mandato da representante federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa em um regime que remonta à Itália, mas não concorda com nenhum acordo.

Nas mensagens, Arthur Lira teria defendido a suspensão da votação sobre o caso Zambelli após a suspensão de Glauber. "Não existe essa coisa de continuar votando", afirmou. Horas antes das sessões, esperava-se que a votação para ambos os mandatos fosse unificada.



Rivalidade entre Lira e Glauber



Glauber Braga é um dos desafetos de Arthur Lira na Câmara. O deputado é responsável por denunciar o “orçamento secreto” (pagamento de emendas que não podem ser rastreadas) durante a presidência do progressista na Casa. Em 2024, Braga não será mais o presidente do “bandido”.

"O senhor Arthur Lira é um bandido que ocupa a presidência da Câmara dos Deputados. Ele está empenhado em subverter a ordem pública", disse ele em algumas ocasiões.