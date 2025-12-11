Saiba como os deputados de Pernambuco votaram na suspensão de Glauber Braga

A Câmara decidiu suspender o mandato de Glauber Braga por seis meses, como uma punição mais branda alternativa à cassação

Deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados decidiu, nesta quinta-feira (11), suspender o mandato de Glauber Braga (PSOL-RJ) por seis meses, como uma punição mais branda alternativa à cassação. O placar foi de 318 votos contra 141. Dos 25 parlamentares de Pernambuco, apenas um não participou da votação.

Votaram “não” os parlamentares que defendiam a cassação de Braga – a punição mais severa, que acarretaria na retirada do mandato e dos direitos políticos do deputado federal. Dentre os pernambucanos, foram cinco votos pela cassação: três do PL, um do Republicanos e um do PP.

Já em defesa da suspensão, a pena mais branda, foram 19. Pelo menos um deputado de cada partido representando Pernambuco na Casa votou “sim”. A única ausência foi de Guilherme Uchôa (PSB).

Veja como votaram os deputados

André Ferreira (PL) - Não

Augusto Coutinho (Republicanos) - Sim

Carlos Veras (PT) - Sim

Clarissa Tércio (PP) - Não

Clodoaldo Magalhães (PV) - Sim

Coronel Meira (PL) - Não

Eduardo da Fonte (PP) - Sim

Eriberto Medeiros (PSB) - Sim

Felipe Carreras (PSB) - Sim

Fernando Coelho Filho (União Brasil) - Sim

Fernando Monteiro (Republicanos) - Sim

Fernando Rodolfo (PL) - Sim

Guilherme Uchoa (PSB) - Não votou

Iza Arruda (MDB) - Sim

Lucas Ramos (PSB) - Sim

Luciano Bivar (União Brasil) - Sim

Lula da Fonte (PP) - Sim

Maria Arraes (Solidariedade) - Sim

Mendonça Filho (União Brasil) - Sim

Ossesio Silva (Republicanos) - Não

Pastor Eurico (PL) - Não

Pedro Campos (PSB) - Sim

Renildo Calheiros (PCdoB) - Sim

Túlio Gadêlha (Rede) - Sim

Waldemar Oliveira (Avante) - Sim

Entenda a suspensão de Glauber Braga

Apesar de só ter sido pautada nesta quinta, a cassação de Glauber Braga era discutida desde abril de 2024, após agredir um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) com um chute, configurando quebra de decoro parlamentar.

O deputado federal alega que a vítima havia ofendido a sua mãe, Saudade Braga, que faleceu em maio de 2024. Na época do caso, ela estava internada numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou na última terça-feira (9) que a cassação de Braga seria votada ainda nesta semana, junto às de Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). Em protesto, ele ocupou a cadeira da presidência no plenário e foi retirado à força pela polícia legislativa.

A suspensão como uma alternativa mais branda foi proposta pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), e Braga permanece com seu mandato e direitos políticos.

