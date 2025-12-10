Pesquisa: Lula tem 38% das intenções de voto na disputa à Presidência; Flávio Bolsonaro, 19%

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável no Palácio do Itamaraty, em Brasília, em 4 de dezembro de 2025. (Foto de Evaristo Sa / AFP) ( AFP)

Nova pesquisa da Ipsos-Ipec sobre a eleição presidencial de 2026 divulgada na noite desta terça-feira, 9, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados. Contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que lançou sua candidatura na sexta-feira, 5, Lula tem 38% ante 19% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Neste cenário, os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparecem com 9%, 7% e 5%, respectivamente. Votos em branco e nulos são 17% e não sabem ou não responderam, 6%.

O levantamento, realizado entre 4 e 8 de dezembro, simulou mais três cenários. Foram realizadas 2 mil entrevistas em 131 cidades brasileiras. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.

Na simulação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula aparece com 38% ante 17% do chefe do Executivo estadual. Lula e Tarcísio são seguidos por Ratinho Jr., com 9%, Caiado, com 5%, e Zema, com 3%. Votos em branco e nulos somam 19% e não sabem ou não responderam, 8%.

Quando o candidato bolsonarista é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), ela tem 23% contra os 38% de Lula. Em seguida, vêm Ratinho Jr. com 8%, Caiado, com 5%, e Zema, com 4%. Neste cenário, votos em branco e nulos são 16% e não sabem ou não responderam, 5%.

Quando o candidato bolsonarista é o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o parlamentar aparece com 18%, ante os 38% do atual presidente. Eles são seguidos por Ratinho Jr., com 9%, Caiado, 7%, e Zema, 5%. Votos em branco e nulos somam 17% e não sabem ou não responderam são 6%.

Na pesquisa, espontânea, quando o entrevistado não é informado sobre os nomes, Lula aparecem com 29%, Jair Bolsonaro, com 18%, Flávio com 2% e Tarcísio, com 2%. Michelle e Ratinho Jr. têm 1% cada. Votos em branco e nulos somam 14% e não sabem/não responderam, 30%.

Mais rejeitados

Lula é o pré-candidato com o maior índice de rejeição entre eleitores entrevistados na pesquisa Ipsos-Ipec. O presidente tem 44% de rejeição. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 35%.

Em seguida, aparecem como mais rejeitados o deputado Eduardo Bolsonaro, com 32%, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 30%. Os governadores Ratinho Jr. e Romeu Zema têm 13% de rejeição cada um. Depois, vem Tarcísio de Freitas, com 11%.

Ronaldo Caiado é o menos rejeitado, com 10%. Dos entrevistados, 1% diz que poderia votar em todos os candidatos. Já 7% não sabem ou não responderam.

Para 57% dos entrevistados, Lula não deveria se candidatar à reeleição. Eram 62% que tinham essa opinião na pesquisa realizada em agosto. Já 40% afirmaram que o presidente deveria disputar um novo mandato, ante 36% no levantamento de agosto.

Segundo a sondagem, 56% dos eleitores entrevistados consideram que Lula não merece ser eleito, contra 40%, que acham que merece. Não sabem ou não responderam 4%.

Para 20%, a influência do apoio de Bolsonaro na intenção de voto para presidente aumentaria muito. Já para 7%, aumentaria um pouco, enquanto 5% dizem que diminuiria um pouco, e 25% que diminuiria muito. A influência do apoio de Bolsonaro não afetaria a vontade de votar no candidato indicado para 37%. Não sabem ou não responderam 5%.

A pesquisa aponta ainda que 21% gostariam que o próximo presidente da República fosse mais alinhado com a direita bolsonarista, enquanto 6% preferem mais alinhado com a direita não bolsonarista. Para 10%, o próximo presidente deveria ser mais de centro. Já 3% preferem um presidente mais alinhado com a esquerda não lulista, e 15%, com a esquerda ligada a Lula. Outros 38% não têm preferência e dizem que o que importa é a capacidade de governar. Não sabem ou não responderam 6%.