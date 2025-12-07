° / °
Desistir não é uma opção', diz Eduardo Bolsonaro no X

Eduardo Bolsonaro compartilhou vídeo do irmão Flávio Bolsonaro, que trata da sua candidatura à presidência da república

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/12/2025 às 17:44

Eduardo Bolsonaro /(SAUL LOEB / AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou na rede social X, neste domingo (7), que "desistir não é uma opção, ao compartilhar um vídeo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que trata da sua pré-candidatura ao 'Palácio do Planalto. "Desistir não é uma opção! Para trás nem para tomar impulso, somente para frente!", escreveu Eduardo.

 

Mais cedo, Flávio falou à imprensa que anunciará na segunda-feira, 8, um "preço" para retirar a sua candidatura. O parlamentar disse que a concessão da anistia aos condenados por atos golpistas é um dos temas em negociação. As declarações ocorreram após o senador ter participado de um culto na igreja evangélica Comunidade das Nações, em Brasília. Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda.

 

