Desistir não é uma opção', diz Eduardo Bolsonaro no X

Eduardo Bolsonaro ((SAUL LOEB / AFP))

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou na rede social X, neste domingo (7), que "desistir não é uma opção, ao compartilhar um vídeo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que trata da sua pré-candidatura ao 'Palácio do Planalto. "Desistir não é uma opção! Para trás nem para tomar impulso, somente para frente!", escreveu Eduardo.

Mais cedo, Flávio falou à imprensa que anunciará na segunda-feira, 8, um "preço" para retirar a sua candidatura. O parlamentar disse que a concessão da anistia aos condenados por atos golpistas é um dos temas em negociação. As declarações ocorreram após o senador ter participado de um culto na igreja evangélica Comunidade das Nações, em Brasília. Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda.