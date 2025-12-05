Flávio anuncia que foi escolhido por Bolsonaro para disputar a Presidência em 2026

Escolha teria sido feita durante visita de Flávio ao pai

Senador Flávio Bolsonaro (Fotográfo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou a aliados que foi escolhido por Bolsonaro como candidato a Presidência da República nas eleições de 2026.



De acordo com aliados, o ex-presidente aconselhou que o filho mais velho comece a marcar presença em eventos pelo país e faça confrontos de forma mais direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Atualmente, Jair Bolsonaro cumpre pena em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

