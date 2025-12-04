Senado tem 81 pedidos de impeachment de ministros do STF; veja ranking

O líder da lista é Alexandre de Moraes, com 43 pedidos de impeachment protocolados

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária. Ordem do dia. (Foto: Jonas Pereira/Agência Senado)

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) somam 81 pedidos de impeachment no Senado desde 2021 e estão na espera da análise do senador Davi Alcolumbre (União-AP). O fato ganhou notoriedade recentemente após o ministro Gilmar Mendes limitar os pedidos para averiguação de denúncias contra a Corte somente à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Assim, parlamentares e cidadãos comuns não podem mais protocolar pedidos de saída de um ministro, de acordo com a atual Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950).

Em sua decisão, Gilmar Mendes fez um histórico do instituto e de seu papel no equilíbrio entre os Poderes para evitar abusos. O ministro ressaltou, porém, que o instrumento não pode ser usado como forma de intimidação, sob pena de gerar insegurança jurídica e pressionar juízes a atuar de forma parcial ou alinhada a interesses políticos.

“O impeachment infundado de Ministros da Suprema Corte, portanto, se insere nesse contexto de enfraquecimento do Estado de Direito. Ao atacar a figura de um juiz da mais alta Corte do país, o ponto de se buscar sua destituição, não se está apenas questionando a imparcialidade ou a conduta do magistrado, mas também minando a confiança pública nas próprias instituições que garantem a separação de poderes e a limitação do poder”, afirmou.

Ranking de pedidos de impeachment dos ministros do STF

A Globonews realizou um levantamento dos ministros do Supremo. O líder da lista é Alexandre de Moraes, com 43 pedidos protocolados, seguido por Luís Roberto Barroso, com 20. O próprio Gilmar Mendes ocupa a terceira colocação do ranking. Veja mais: