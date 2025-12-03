Michelle posta foto com Bolsonaro de papelão e aliados do PL após conciliação

A reconciliação do partido ocorre após uma crise interna de Michelle com seus enteados e o deputado federal André Fernandes (PL-CE)

"Com oração, conversa sincera e união, o Brasil tem solução!", disse a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um story publicado na sua conta oficial. (Instagram/Reprodução)

Michelle Bolsonaro publicou imagens após uma reunião com aliados políticos do Partido Liberal (PL) ao lado de um boneco de papelão do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (2). O encontro ocorreu em Brasília após uma tensão interna da legenda. “Com oração, conversa sincera e união, o Brasil tem solução!", disse a ex-primeira-dama em um story publicado em sua conta oficial do Instagram.

A reconciliação do partido ocorre após uma crise interna de Michelle com seus enteados e o deputado federal André Fernandes (PL-CE), uma vez que a ex-primeira-dama criticou a aproximação do diretório do Partido Liberal no Ceará com Ciro Gomes (PSDB) em um evento partidário.

No último domingo (30/11), Michelle foi a Fortaleza, capital cearense, para participar do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo).

"Tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com o homem [Ciro Gomes] que é contra o maior líder da direita... isso não dá", disse ela. Ainda durante sua fala, a esposa de Jair Bolsonaro comentou que a aproximação do Partido Liberal com Ciro Gomes era equivocada e pediu para que a direita se una em torno de Girão.

