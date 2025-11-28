Lula vem para anunciar ampliação da Refinaria Abreu e Lima e inaugurar a Barragem de Panelas II

Presidente Lula (Foto: Ricardo Stukert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem a Pernambuco no dia 2 de dezembro, para participar de duas agendas consideradas estratégicas para o estado. A primeira será no Complexo de Suape, onde Lula e a governadora Raquel Lyra (PSD) anunciam oficialmente a retomada do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Em seguida, o presidente e a governadora inauguram a Barragem de Panelas II, em Cupira, no Agreste do estado.

A ampliação da RNEST era uma promessa de Lula. Prevista no projeto original da refinaria, a obra estava paralisada há anos. Agora, com novos contratos assinados pela Petrobras, incluindo um pacote de R$ 4,9 bilhões com a Consag Engenharia, o empreendimento deve ser concluído.

A expectativa é que o Trem 2 dobre a capacidade de refino, passando de 130 mil para 260 mil barris por dia, além de gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos durante sua execução. A obra inclui novas unidades industriais, como a de coque, hidrotratamento de diesel S10 e destilação atmosférica, todas previstas no plano de investimentos 2025–2029 da estatal. O anúncio da retomada das obras está previsto para iniciar às 11h.

BARRAGEM

Após a agenda em Suape, Lula e Raquel seguem para Cupira, no Agreste, onde será inaugurada a Barragem de Panelas II às 16h. A estrutura começou a ser construída há mais de uma década, mas foi paralisada em 2014, com 50% executados.

Os trabalhos só foram retomados no ano passado, com recursos do Novo PAC e do programa estadual Águas de Pernambuco, totalizando R$ 83,8 milhões. A barragem é considerada fundamental para reduzir enchentes no Agreste e na Mata Sul, e deve beneficiar cerca de 200 mil pessoas. A entrega encerra um ciclo de dez anos de espera por parte da população da região.

