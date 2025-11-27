Lula e Raquel Lyra devem inaugurar a Barragem de Panelas no início de dezembro

A agenda do presidente ainda será confirmada pelo Palácio do Planalto (Divulgação/MIDR)

O presidente Lula (PT) deverá vir a Pernambuco para participar da inauguração da Barragem Panelas II, localizada no município de Cupira, na Região do Agreste. A agenda ainda será confirmada pelo Palácio do Planalto, contudo já houve tratativas com o Governo do Estado sobre a possibilidade de ser na próxima terça-feira, 2 de dezembro. A entrega da obra será junto com a governadora Raquel Lyra (PSD).

A construção da barragem foi paralisada em 2014, quando estava com 50% da estrutura pronta. Mas só foi retomada 10 anos depois, quando Raquel e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, assinaram ordem de serviço. O Governo Federal garantiu R$ 83,8 milhões através do Novo PAC. Mas o Estado também aportou recursos através do programa Águas de Pernambuco.

A Barragem de Panelas está entre aquelas prometidas para conter as enchentes no Agreste e na Mata Sul de Pernambuco. Agora que está pronta, vai beneficiar cerca de 200 mil pessoas.

O presidente Lula tinha visita marcada para Pernambuco no dia 8 deste mês, quando participaria do lançamento de uma usina de energia solar do Projeto Noronha Verde. A vinda foi adiada devido aos compromissos da COP 30, em Belém/PA.